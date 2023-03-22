Українська співачка Софія Ротару відреагувала на горе в її родині, яке сталося 17 березня.

У цей день пішла з життя сваха Софії Михайлівни Людмила Бєлоусова. 30 березня їй мало би виповнитися 72 роки. У сторіз своєї сторінки в Instagram Ротару розмістила світлину, де зображена усміхнена Людмила.

Невістка Софії Ротару Світлана з мамою Людмилою / Фото: instagram.com/svetika

"Вічна пам'ять", - підписала фото артистка і супроводила його смайлом у вигляді свічки.

Софія Ротару відреагувала на смерть свахи / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Першим про горе у родині повідомив син Софії Ротару – Руслан Євдокименко. Два дні тому у своєму фотоблогу він розповів, що померла його теща, мати його дружини Світлани Людмила Білоусова. Причини смерті Євдокименко не назвав. "Люся, ну як же так… 30.03.1951 – 17.03.2023", - написав тоді під фото чоловік.

Родина Софії Ротару / Фото: instagram.com/svetika

Зазначимо, де наразі перебуває Софія Ротару, а також її син Руслан Євдокименко наразі невідомо. У березні 2022 року Євдокименко разом зі своїм сином, онуком Ротару, намагався виїхати з України до Молдови на човні. Втім, тоді їх затримали. Згодом стало відомо, що онуку співачки таки вдалося втекти до Європи. Про місцезнаходження Руслана Євдокименка нічого не відомо.

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