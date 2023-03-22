Артистка поделилась фотографией умершей родственницы.
Украинская певица София Ротару отреагировала на горе в ее семье, которое произошло 17 марта.
В этот день ушла из жизни сваха Софии Михайловны Людмила Белоусова. 30 марта ей должно было исполниться 72 года. В сторис своей страницы в Instagram Ротару разместила фотографию, где изображена улыбающаяся Людмила.
"Вечная память", — подписала фото артистка и сопроводила его смайлом в виде свечи.
Первым о горе в семье сообщил сын Софии Ротару – Руслан Евдокименко. Два дня назад в своем фотоблоге он рассказал, что умерла его теща, мать его жены Светланы Людмила Белоусова. Причину смерти Евдокименко не назвал. "Люсь, ну как же так… 30.03.1951 – 17.03.2023", — написал тогда под фото мужчина.
Отметим, где находится София Ротару, а также ее сын Руслан Евдокименко пока неизвестно. В марте 2022 года Евдокименко вместе со своим сыном, внуком Ротару, пытался выехать из Украины в Молдову на лодке. Впрочем, тогда их задержали. Впоследствии стало известно, что внуку певицы все же удалось сбежать в Европу. О местонахождении Руслана Евдокименко ничего не известно.
Читайте также:
- Шутка Галкина вызвала истерику у Скабеевой: "Прямой призыв к моему убийству"
- 72-летний экс-муж Ольги Сумской перенес операцию: артистка рассказала, что с ним произошло и поблагодарила Кличко
- Звезда "Скаженого Весілля" Заднепровский признался, кому из "хороших русских" дал бы украинские паспорта
- Актеры из сериала "Как я встретил вашу маму" тогда и сейчас: как за 18 лет изменились звезды комедии