Украинская певица София Ротару отреагировала на горе в ее семье, которое произошло 17 марта.

В этот день ушла из жизни сваха Софии Михайловны Людмила Белоусова. 30 марта ей должно было исполниться 72 года. В сторис своей страницы в Instagram Ротару разместила фотографию, где изображена улыбающаяся Людмила.

Невестка Софии Ротару Светлана с мамой Людмилой / Фото: instagram.com/svetika

"Вечная память", — подписала фото артистка и сопроводила его смайлом в виде свечи.

София Ротару отреагировала на смерть свахи / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Первым о горе в семье сообщил сын Софии Ротару – Руслан Евдокименко. Два дня назад в своем фотоблоге он рассказал, что умерла его теща, мать его жены Светланы Людмила Белоусова. Причину смерти Евдокименко не назвал. "Люсь, ну как же так… 30.03.1951 – 17.03.2023", — написал тогда под фото мужчина.

Семья Софии Ротару / Фото: instagram.com/svetika

Отметим, где находится София Ротару, а также ее сын Руслан Евдокименко пока неизвестно. В марте 2022 года Евдокименко вместе со своим сыном, внуком Ротару, пытался выехать из Украины в Молдову на лодке. Впрочем, тогда их задержали. Впоследствии стало известно, что внуку певицы все же удалось сбежать в Европу. О местонахождении Руслана Евдокименко ничего не известно.

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