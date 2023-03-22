Экс-звезда "Реала", "Арсенала" и триумфатор ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры

Немецкий полузащитник Месут Озил принял решение завершить карьеру футболиста.

Об этом 34-летний игрок сообщил на своей странице в Twitter.

"После длительных раздумий я объявляю, что немедленно ухожу из профессионального футбола. У меня была честь играть на самом высоком уровне почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность.

Но в последние недели и месяцы я получил ряд травм и понял, что пришло время уйти с футбольной сцены. Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы – "Шальке", "Вердер", "Реал", "Арсенал", "Фенербахче", "Башакшехир". А также тренеров, которые поддерживали меня, товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим ближайшим друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне очень много любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена. Благодарю всех моих болельщиков, которые проявляли ко мне столько любви, независимо от обстоятельств и независимо от того, какой клуб я представлял", – написал Озил.

На пике своей карьеры Озил выступал за мадридский "Реал" (159 матчей) и лондонский "Арсенал" (254 поединка). На клубном уровне он выиграл 10 трофеев: три с "бланкос", шесть с "канонирами" и один с бременским "Вердером". Последней командой немца был турецкий "Истанбул Башакшехир".

Также на счету Месута 92 матча в футболке сборной Германии, с которой он стал чемпионом мира 2014 года.

Читайте также:

Италия – Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Ударил вратаря в лицо: в Нидерландах фаната наказали за дикую выходку в матче Лиги Европы (видео)

Англия – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024