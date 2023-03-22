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Росія перекинула на Курильські острови дивізіон ракетних комплексів – Reuters

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росія перекинула на Курильські острови дивізіон ракетних комплексів – Reuters

Фото: Associated Press

Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що система "Бастіон" зміцнить оборону Росії навколо ланцюга Курильських островів.

Росія розмістила дивізіон берегових ракетних комплексів "Бастіон" на Курильських островах для "зміцнення оборони РФ".

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пише Reuters.   

Дивізіон берегових ракетних комплексів РФ був перекинутий на Парамушир – один із Курильських островів у північній частині Тихого океану, анексованого у Японії.

За словами Шойгу, цей крок є частиною ширшого зміцнення російської оборони у її великих далекосхідних регіонах.

"Для стримування Росії та Китаю США значно нарощують свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зміцнюють політичні та військові зв'язки зі своїми союзниками, продовжуючи створювати нову американську архітектуру безпеки у цьому регіоні", - заявив Шойгу.

Японія, близький союзник США, претендує на чотири південні Курильські острови, які були захоплені радянськими військами наприкінці Другої світової війни. Японія не претендує на Парамушир, один із північних Курильських островів.

Нагадаємо, Росія відмовилася від перемовин з Японією щодо південних Курильських островів. Суперечка між Росією та Японією не врегульована з часу закінчення Другої світової війни. 

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Дата публікації
Перегляди
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