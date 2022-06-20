Лідер Kozak System про заборону російської музики: "Пісня – також зброя"

Український музикант, лідер гурту Kozak System Іван Леньо, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав ЗСУ, прокоментував заборону російської музики в Україні.

Артист зізнався, коли він про це дізнався, то одразу ж зрадів. Адже, на його думку, музика – це також зброя.

Іван зазначив, що російські пісні треба було викорінити з українського простору ще 2014 року, коли Росія розв’язала війну на Донбасі.

"Моя перша реакція – це нарешті. Ще 2014 року про це говорили, що час зачиняти культурний простір від російського продукту. Нарешті всі прокинулися і зрозуміли, що все - час. Чому час? Тому що всі знають, пісня – це також зброя. Пісня дуже сильна зброя. Ми не повинні розбиратися в сортах російської музики. Росія – окупант, Росія – ворог. Все, що з території Росії сюди заходить, може нас вбивати. Музика, зокрема, також", - розповів Іван в ефірі телемарафону.

Ми не повинні розбиратися в сортах російської музики - Іван Леньо з Kozak System про новий закон

Зазначимо, Верховна Рада заборонила музику держави-агресорки в українських медіа та громадському просторі. На думку авторів, це дасть змогу мінімізувати ризики ворожої пропаганди на території України. Обмеження діятимуть до звільнення всіх окупованих територій України - і припинення агресії з боку Росії.

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