Макс Барських запрем'єрив чуттєвий трек-присвяту "Мамо, не плач": "Мурахи шкірою"

Виконавець Макс Барських представив новий проникливий трек "Мамо, не плач" у роковини початку повномасштабної війни.

Пісня стала ще однією "сторінкою" у музичному щоденнику, який співак почав вести в перші дні російського вторгнення. Її Барських присвятив усім матерям, які чекають на повернення своїх синів і доньок з війни.

"Дякую Вам, мої незламні земляки. Ви є натхнення для мене у ці важкі, але історичні часи. Цю пісню я присвячую не кіборгам, не міфічним супергероям, а звичайним українським синам, донькам, батькам і мамам. Тільки люди з крові та плоті можуть подолати зло, і це станеться. А доти співаємо душею! У найскладніші часи я завжди обіймаю і кажу своїй мамі "Мамо, не плач", - написав в Instagram Барських.

Нова пісня Макса вийшла дуже емоційною та зачепила його шанувальників до глибини душі. Ще до офіційного виходу треку користувачі Мережі почали ділитися своїми враженнями від прослуховування уривків, а в день прем'єри фани залишили Барських десятки коментарів.

Мурахи шкірою... біль і віра в кожному рядку!

У мене немає слів, дуже сильно…

Пісня написана серцем і душею...

Неможливо слухати без сліз!

Дякую, пісня в саме серце...

Також у роковини повномасштабного вторгнення РФ на територію України зірки пригадали, як для них почалася війна, та розповіли про своє 24 лютого 2022 року.

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