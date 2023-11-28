Максиму Галкіну заборонять в'їзд до РФ через підтримку України

Російському шоумену Максиму Галкіну хочуть заборонити приїздити на батьківщину внаслідок засудження ним злочинної політики Кремля.

Про це активно почали заявляти пропагандисти з країни-агресорки. У російському законодавстві нібито готують зміни, щоб заборонити деяким росіянам приїжджати до РФ. Під відповідну заборону підпадає і Максим Галкін. А все тому, що гуморист розповідає правду про війну в Україні, критикує російську владу та визнає, що РФ чинить злочини на українських землях.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Громадянину РФ, внесеному до реєстру, який проживає на території іноземної держави, публічно виступає проти основ конституційного ладу і безпеки РФ заборонено в'їжджати на територію РФ для проживання і ведення будь-якої діяльності", - йдеться в документі, взятому з російських джерел.

Раніше путініст-держслужбовець Віталій Бородін на пропагандистських телеканалах уже зазначав, що російські зірки з проукраїнською позицією, "які виїхали з країни і звідти продовжують прозахідну та антиросійську пропаганду, не повинні мати права приїжджати назад, щоб заробити на російських глядачах".

Віталій Бородін

Нині сам Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми перебуває в Ізраїлі. Вочевидь такі закони не дуже турбують Максима. Він продовжує жити за кордоном і ніяк не відреагував на оприлюднену заяву.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін у своєму фотоблогу показав доньку. 10-річна Ліза попозувала у просторому помешканні.

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