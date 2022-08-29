Мама Наталки Денисенко потрапила до лікарні: "Викликали "швидку"

Акторка Наталка Денисенко зізналася, що вчора, 28 серпня, її мама почала почуватися зле.

В Instagram-stories знаменитість розповіла, що стан здоров'я її близької людини настілки погіршився, що довелося звернутися за допомогою до лікарів, зокрема, викликати "швидку допомогу". Наталка Денисенко настільки була схвильована та затурбована, що навіть не було часу щось публікувати у соцмережах.

"Вчора моя мама потрапила до лікарні, викликали "швидку"… Тому було не до Instagram. Нині вже з нею все гаразд, тому я знову тут", - розповіла знаменитість.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До слова, мама Наталки почувається вже краще. Утім, судячи з дописі акторки, рідна людина досі перебуває в лікарні. Так, Денисенко розповіла, що сніданки сину готує саме її мама. А Андрійко попрохав Наталку приготувати омлет, як у бабуся. Тому, скоріш за все, мами Наталки немає вдома.

"Моя мама робить Андрюші сніданки за його забаганками. От сьогодні попросив "омлет як у бабусі", - поділилася акторка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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