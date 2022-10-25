MamaRika насолодилася першим за два роки вихідним без сина і чоловіка

Виконавиця MamaRika показала шанувальникам, як провела вихідні без сина і чоловіка, актора Сергія Середи.

У сторіз в Instagram співачка зізналася, що вперше за два роки має змогу відпочити наодинці.

MamaRika на відпочинку / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Як бачите, я в кадрі одна, більш нікого немає. Куди ділися мої пацани? За планом, ми мали відпочивати усі разом, нашим циганським табором. Вони заявили, що хочуть зробити мамі сюрприз і дати мені один день відпочину на самоті, щоб я виспалася, сходила у SPA і побула у спокої", - розповіла артистка.

MamaRika зізналася, що зовсім не очікувала такий сюрприз від своїх хлопців.

Артистка не стала гаяти час і одразу вирішила присвятити увесь вільний час собі.

MamaRika на відпочинку / Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка залишилася у затишному готелі під Києвом. Артистка змогла насолодитися гарними краєвидами, смачними стравами і відвідати SPA.

MamaRika на відпочинку / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika на відпочинку / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я дуже вибачаюсь перед вами за те, що усі сторіз про те, як мені добре. Але мені дуже хотілося поділитися цими емоціями із вами. Я щаслива, бо це вперше за два роки, коли я дійсно залишилася наодинці із собою", - сказала MamaRika.

MamaRika на відпочинку / Фото: instagram.com/mamarika_official

Втім, виконавиця зізналася, що за день вже почала сумувати за Сергієм та синочком Давідом, тому попросила їх приїхати.

Читайте також: