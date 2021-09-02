"Маскарад" на 1+1: стала відома дата прем’єри найзагадковішого шоу країни

Прем'єра шоу відбудеться вже за декілька тижнів.

Вже 18 вересня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра другого сезону найзагадковішого шоу країни під назвою "Маскарад".

Дата стала відома завдяки яскравим промо-роликам, в якому Папуга з Ріо весело танцював, поки суддя другої команди Ігор Ласточкін займався спортом. Зіркові команди шоу будуть боротися за перемогу, а зірки спорту, шоубізнесу, кіно і телебачення у фантастичних образах продемонструють глядачам різноманітні таланти.

пресслужба каналу "1+1"

За право першими сказати свої здогадки, хто ж перебуває у фантастичному образі, та за перемогу у шоу будуть змагатися дві зіркові команди. До складу першого зіркового тріо увійшли телеведуча та суддя Ліги Сміху Маша Ефросиніна, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а капітаном команди став гуморист та актор Юрій Ткач. До другої трійки увійшли співак Дантес, примадонна української музичної індустрії Ірина Білик, очолив команду гуморист Ігор Ласточкін. До того ж, зірок чекає "ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд отримає право першими озвучити свої гіпотези, які артисти або спортсмени ховаються за казковими образами. Переможця "ліпсінк батла" визначатимуть глядачі у залі за допомогою спеціального додатку у смартфоні.

пресслужба каналу "1+1"

Режисерками другого сезону "Маскараду" стали Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська і Марія Григоращенко, вже відомі по роботі над шоу "Танці з зірками", "Голос країни" та номером легендарної Pink на Brit Awards. Виробництвом проекту займається Big Entertainment Shows.

"В першу чергу шоу стає по-справжньому різножанрово. Це серйозний виклик для нашої команди. Цікаво буде втілити на сцені номери з таким видом акробатики, наприклад, як стрибки на батуті або грою на різних музичних інструментах. Всі репетиції та знімальний процес проходили в умовах найсуворішої конфіденційності, а робота над постановками тривала близько 5 місяців. Не обійдеться і без високотехнологічної сцени, яка максимально занурить кожного в атмосферу шоу завдяки панорамному розташуванню світлодіодних екранів", - говорять режисерки.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що завдяки медійному квесту, який запустив телеканал 1+1 стало відомо, що героями шоу стали зворушлива Гуска Господиня, яскравий Папуга з Ріо, зваблива Кішка, сексуальний Нептун, добродушливий Арлекін, таємнича Медуза Горгона, автентична Мотанка, та пухнастий Бабайка. Персонажі з'являються в ефірі телеканалу 1+1, соц.мережах, друкованій пресі, а також на різних заходах, анонсуючи появу наступного героя.

Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Ведучим другого сезону шоу "Маскарад" став Тімур Мірошниченко.

Дивіться шоу "Маскарад" на телеканалі "1+1" вже скоро.

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