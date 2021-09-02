"Маскарад" на 1+1: стала известна дата премьеры самого загадочного шоу страны

Премьера шоу состоится уже через несколько недель.

Уже 18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу страны под названием "Маскарад".

Дата стала известна благодаря ярким промо-роликам, в котором Попугай из Рио весело танцевал, пока судья второй команды Игорь Ласточкин занимался спортом. Звездные команды шоу будут бороться за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах продемонстрируют зрителям разнообразные таланты.

пресс-служба канала "1+1"

За право первыми сказать свои догадки, кто же находится в фантастическом образе, и за победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. В состав первого звездного трио вошли телеведущая и судья "Лиги Смеха" Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, а капитаном команды стал юморист и актер Юрий Ткач. Во вторую тройку вошли певец Дантес, примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык, возглавил команду юморист Игорь Ласточкин. К тому же, звезд ждет "Липсинк баттл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы, артисты или спортсмены прячутся за сказочными образами. Победителя "Липсинк баттла" будут определять зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне.

пресс-служба канала "1+1"

Режиссерами второго сезона "Маскарада" стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, уже известные по работе над шоу "Танцы со звездами", "Голос страны" и номером легендарной Pink на Brit Awards. Производством проекта занимается Big Entertainment Shows.

"В первую очередь шоу становится по-настоящему разножанровым. Это серьезный вызов для нашей команды. Интересно будет воплотить на сцене номера с таким видом акробатики, например, как прыжки на батуте или игрой на различных музыкальных инструментах. Все репетиции и съемочный процесс проходили в условиях строжайшей конфиденциальности, а работа над постановками длилась около 5 месяцев. Не обойдется и без высокотехнологичной сцены, которая максимально погрузит каждого в атмосферу шоу благодаря панорамному расположению светодиодных экранов", — говорят режиссер.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что благодаря медийному квесту, который запустил телеканал 1+1 стало известно, что героями шоу стали трогательная Гуска Господиня, яркий Попугай из Рио, обольстительная Кошка, сексуальный Нептун, добродушный Арлекин, таинственная Медуза Горгона, аутентичная Мотанка, и пушистый Бабайка. Персонажи появляются в эфире телеканала 1+1, соцсетях, печатной прессе, а также на различных мероприятиях, анонсируя появление следующего героя.

Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу "Маскарад" стал Тимур Мирошниченко.

Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" уже скоро.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку