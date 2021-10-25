Настя Приходько показала, як хрестила крихітного синочка у Феофанії

Артистка дещо засвітила обличчя немовля.

Українська співачка Настя Приходько днями похрестила свого молодшого сина Луку.

На сторінці в Instagram молода мама показала, як відбувалося таїнство. Зі своїми підписниками зірка поділилася фото і відео важливої для родини події. Судячи з геолокації, хрещення відбувалося у Феофанії.

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Малюк поводився спокійно, хіба що трошки розхвилювався, коли священник поливав його голівку водою.

"Наш дорогий, любий, рідний хлопчику! Лука! Ми з татом, Наною і Гордієм дуже щасливі, що у тебе з'явився Ангел-охоронець. Нехай він візьме тебе під свої крила і оберігає від усіх негараздів, дарує своє Божественне тепло і захист! Ми тебе дуже сильно любимо! А хресні у тебе найкращі" – повідомила молода мама.

До речі, сьогодні Луці виповнилося сім місяців, про що Приходько розповіла у своїх сторіс. А під час хрещення зірка дещо засвітила обличчя хлопчика.

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