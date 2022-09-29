Наталія Могилевська здивувала подарунком, який для неї підготували військові

Виконавиця Наталія Могилевська виступала для українських захисників, аби підтримати їхній бойових дух.

Утім, не лише артистка приємно потішила військових. Захисники теж зробили Наталії неочікуваний сюрприз.

Після виступу зірці подарували букет квітів та доволі оригінальний презент. Могилевській намалювали олівцем чорно-білий портер. Загалом, робота настільки талановита, що її легко сплутати зі світлиною.

"Я здивована! Які серед наших захисників є талановиті люди! Дуже гарна та майстерна робота! Як же мені приємно!" – поділилася виконавиця.

Судячи з реакції Могилевської, вона дійсно була здивована. Знаменитість не очікувала отримати такий приємний подарунок.

Нагадаємо, у серпні цього року Наталію Могилевську президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою. Артистка отримала Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Читайте також: