Наталка Карпа показала, як 10 років тому виходила заміж, і згадала тяжке поранення чоловіка на війні

Наталка Карпа з чоловіком / © Associated Press

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Українська співачка Наталка Карпа показала, як 10 років тому виходила заміж за чоловіка-військового Євгена Тєрєхова.

Пара 27 серпня святкує річницю шлюбу. Закохані вже як 10 років живуть в статусі подружжя. Проте ця дата містить в собі й болісні спогади. Саме 27 серпня 2014 року Євген Тєрєхов дістав тяжке поранення на війні. З тіла чоловіка видалили 83 осколки, а 27 й досі залишились. Тож, 27 серпня був для пари одним із жахливих днів.

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«27 серпня рівно 10 років, як ми офіційно стали чоловіком і дружиною. І ця дата для нас особлива не випадково. Саме 27 серпня колись стало для нього не простим днем — днем, коли його було важко поранено. І, мабуть, ми могли б назавжди залишити цю дату в пам’яті такою, якою вона була. Але ми вирішили зробити інакше», — ділиться артистка.

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Наталка Карпа з чоловіком / © Associated Press

Пара вирішила переписати спогади та сповнити 27 серпня не лише болем, але й радощами. Тож, вони вирішили саме в цю дату офіційно стати чоловіком і дружиною. Артистка переконана, що це рішення було правильним. За словами співачки, вони не можуть змінити те, що сталося, але можуть наповнити дату новими сенсами.

«Саме 27 серпня ми створили нашу сім’ю, стали чоловіком і дружиною, щоб відтепер ця дата була не лише про те, що колись боліло, щоб вона була про нас, про сім’ю, про життя, яке ми обрали разом. Минуло 10 років. І сьогодні я відчуваю, наскільки правильним було наше рішення — подарувати цій даті нову історію», — говорить артистка.

Наталка Карпа з чоловіком / © Associated Press

Зазначимо, Наталка Карпа та Євген Тєрєхов одружились 27 серпня 2016 року. Разом пара виховує 6-річну доньку Злату.

Нагадаємо, нещодавно футболіст Олександр Зінченко святкував річницю шлюбу. Дружина спортсмена, блогерка Влада Седан, з нагоди особливої дати показувала, яким було їхнє весілля.

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