Обраниця зірки "Сам удома" Калкіна публічно присоромила актора: "Це смішно"

Акторка Бренда Сонг відверто висловилася про стосунки з актором культового сімейного фільму "Сам удома" Маколеєм Калкіним.

В програмі The Jennifer Hudson Show Бренда розповіла про наслідки зіркового дитинства в обранця. Як виявилося, маленький Маколей через кар'єру та тиск з боку батька-менеджера не мав часу, щоб навчитися базовим речам. Зокрема, акторка привідкрила таємницю зірки, який у свої 44 роки зовсім не вміє прати речі. Тож Сонг довелося вчити артиста робити це.

"Я завжди кажу, що Маколей – унікальна людина. Як найвідоміший дитячий актор у світі він ріс у готелях. Він просто ніколи в житті самостійно не займався пранням одягу, що викликало у мене шок. Я перу речі з 10 років, відколи ще допомагала мамі. Це було смішно вчити його, як правильно робити це", - зізналася акторка.

Маколей Калкін з родиною / Фото: Associated Press

Водночас Калкін не має водійських прав, що, на думку його супутниці, доволі дивно у такому віці: "Він досі не вміє водити машину. Ми разом пішли покататися по околицях. Це було жахливо. Я дивлюся на цього 44-річного чоловіка, який вперше сідає за кермо, і думаю, ні, я маю найняти когось для цього".

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