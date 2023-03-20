Олег Скрипка під Бахмутом дав чотири концерти для українських захисників

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка приїхав з концертами на схід України.

Співак побував під Бахмутом, де просто зараз йдуть запеклі бої з російськими окупантами. Скрипка вирішив підтримати українських бійців на передовій та зіграв для них чотири концерти. До речі, запросив музиканта заспівати для бійців співак Коля Сєрга.

Фото: instagram.com/o.skrypka

На своїй сторінці в Instagram Скрипка поділився світлинами та відео разом з воїнами та розповів, які емоції залишилися в нього після виступу.

"Безумовно, є втома, але наші хлопці вкрай мотивовані та сильні духом. Та не знаю, хто більше заряджається: хлопці від моєї музики, чи я від їхньої сталевої волі", - зазначив музикант.

Фото: instagram.com/o.skrypka

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Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка виправдався за свої слова про "патріотичний цинізм" в бік артистів, які під час війни почали співати українською.

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