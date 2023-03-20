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Олег Скрипка под Бахмутом дал четыре концерта для украинских защитников

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
683
Время на прочтение
1 мин
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Олег Скрипка под Бахмутом дал четыре концерта для украинских защитников

Фото: instagram.com/o.skrypka

Исполнитель приехал на передовую, чтобы поддержать воинов.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка приехал с концертами на восток Украины.

Певец побывал под Бахмутом, где прямо сейчас идут упорные бои с российскими оккупантами. Скрипка решил поддержать украинских бойцов на передовой и сыграл для них четыре концерта. Кстати, пригласил музыканта спеть для бойцов певец Коля Серга.

© instagram.com/o.skrypka
Фото: instagram.com/o.skrypka

На своей странице в Instagram Скрипка поделился фотографиями и видео вместе с воинами и рассказал, какие эмоции остались у него после выступления.

"Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Но не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки или я от их стальной воли", — отметил музыкант.

© instagram.com/o.skrypka
Фото: instagram.com/o.skrypka

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Напомним, недавно Олег Скрипка оправдался за свои слова о "патриотическом цинизме" в сторону артистов, которые во время войны начали петь на украинском.

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Дата публикации
Просмотры
683
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