Олег Скрипка под Бахмутом дал четыре концерта для украинских защитников

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка приехал с концертами на восток Украины.

Певец побывал под Бахмутом, где прямо сейчас идут упорные бои с российскими оккупантами. Скрипка решил поддержать украинских бойцов на передовой и сыграл для них четыре концерта. Кстати, пригласил музыканта спеть для бойцов певец Коля Серга.

Фото: instagram.com/o.skrypka

На своей странице в Instagram Скрипка поделился фотографиями и видео вместе с воинами и рассказал, какие эмоции остались у него после выступления.

"Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Но не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки или я от их стальной воли", — отметил музыкант.

Фото: instagram.com/o.skrypka

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Напомним, недавно Олег Скрипка оправдался за свои слова о "патриотическом цинизме" в сторону артистов, которые во время войны начали петь на украинском.

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