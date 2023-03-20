Олег Скрипка под Бахмутом дал четыре концерта для украинских защитников

Исполнитель приехал на передовую, чтобы поддержать воинов.
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка приехал с концертами на восток Украины.
Певец побывал под Бахмутом, где прямо сейчас идут упорные бои с российскими оккупантами. Скрипка решил поддержать украинских бойцов на передовой и сыграл для них четыре концерта. Кстати, пригласил музыканта спеть для бойцов певец Коля Серга.
На своей странице в Instagram Скрипка поделился фотографиями и видео вместе с воинами и рассказал, какие эмоции остались у него после выступления.
"Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Но не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки или я от их стальной воли", — отметил музыкант.
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Напомним, недавно Олег Скрипка оправдался за свои слова о "патриотическом цинизме" в сторону артистов, которые во время войны начали петь на украинском.
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