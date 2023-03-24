Олександра Заріцька у вельоні присвятила новий трек KAZKA своєму бойфренду

Український гурт KAZKA потішив прихильників музичною новинкою.

Колектив представив ліричну композицію "Без кохання", яку солістка гурту Олесандра Заріцька кприсвятила своєму бойфренду Павлу Тараненку. Як розповіла виконавиця, цей трек був створений під час повномасштабної війни:

"Під звуки сирен та гуркіт думок. В реальності, де я обрала стосунки, коханого та вперше поділилась з вами настільки особистим. Будемо жити. Будемо любити. Співати, щоб чули свої", - сказала Заріцька.

Цікаво, що на обкладинці до треку "Без кохання" Олександра Заріцька постала у вельоні. Шанувальники одразу припустили, що, можливо, таким чином зірка натякає на прийдешнє весілля зі своїм коханим.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Олександра Заріцька вперше представила шанувальникам свого бойфренда. Артистка почала зустрічатися з музикантом та motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком.

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