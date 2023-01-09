Псоріаз: чому виникає і як з ним боротися

На псоріаз, згідно з даними різних наукових досліджень, страждає від 3 до 7% населення планети. Це рідкісне генетичне захворювання, яке важко піддається лікуванню. Про те, що є псоріазом, якими симптомами він проявляється і як з ним боротися, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

ЩО ТАКЕ ПСОРІАЗ І ЧОМУ ВІН З'ЯВЛЯЄТЬСЯ

Псоріаз — це хронічне запальне рецидивне захворювання, яке характеризується утворенням на поверхні шкіри епідермодермальних папул і сріблясто-білих лусочок. Простіше кажучи, у разі розвитку псоріазу шкіра локально огрубує, стає червоною і починає лущитись. Супроводжується цей процес моторошним свербінням та сухістю.

Чому це відбувається?

Наша шкіра оновлюється кожні 28-30 днів — старі непрацездатні клітини відлущуються, їм на зміну "приходять" нові. У разі псоріазу процес поновлення клітин відбувається за 4-5 днів. В результаті цього ороговілі клітини нашаровуються одна на одну, утворюючи червоні симетричні плями, вкриті щільними лусочками (ороговілі клітини). Нові клітини не встигають дозрівати. У медицині цей стан називається порушенням кератинізації.

Необхідно розуміти, що під час псоріазу імунні клітини замість того, щоб захищати організм, атакують його, що призводить до розвитку запального процесу. У 90% випадків діагностується бляшковий або, як його ще називають, вульгарний псоріаз. Значно рідше зустрічається ексудативний та пустульозні форми захворювання. Окремо хочу наголосити, що псоріаз не є інфекційним захворюванням, тому він не передається у разі контакту з хворою людиною.

ПРИЧИНИ І СИМПТОМИ ПСОРІАЗУ

Причини формування цього захворювання досі не встановлені. Але відомо, що спадковість є ключовим чинником. Якщо на псоріаз страждає один з батьків, ймовірність розвитку псоріазу у дитини становить приблизно 8-14%. Якщо обидва батьки — понад 40%.

Симптоми захворювання можуть проявитися у підлітковому віці, 25-30 років чи 50-60 років. Діти псоріаз зустрічається дуже рідко. Як правило, "юнацький" псоріаз протікає з ускладненнями. Нерідко спостерігається поразка суглобів (псоріатична артропатія).

Крім генетичного фактора, виникненню псоріазу може сприяти:

сильний емоційний стрес;

психічні розлади та потрясіння;

куріння;

зловживання алкогольними напоями;

ожиріння;

приймання деяких лікарських засобів (антималярійні речовини, солі літію);

бета-гемолітична стрептококова інфекція.

Як правило, псоріаз локалізується на волосистій частині голови, згинах ліктів або колін, ступнях, сідницях, крижах. Може виявлятися на шкірі статевих органів та вражати нігті. Дуже рідко, у важких випадках псоріаз атакує весь шкірний покрив. Про розвиток захворювання свідчить поява на епідермісі червоних плям, що лущиться. Цей процес супроводжується свербінням, печінням, поколюванням, больовими відчуттями. Найчастіше біль з'являється після розчісування шкіри, яка дуже свербить. Надалі це може спричинити тривожність, афективні розлади, депресивні стани. Психічні розлади спостерігаються у приблизно 30% пацієнтів із діагнозом псоріаз.

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ

Одразу хочу зазначити, що псоріаз, на жаль, невиліковний. Однак його можна ввести в довгострокову ремісію, усунувши дискомфортні симптоми та запобігши розвитку ускладнень (деформація суглобів, відторгнення нігтьових пластин).

Для встановлення діагнозу необхідно звернутися за допомогою до дерматолога. Потім, виходячи з тяжкості ураження шкіри, лікар обирає лікувальну терапію. Це може бути зовнішня терапія, фототерапія або підтримуюча (системна) терапія. Зовнішня терапія має на увазі застосування мазей з ретиноїдами, кортикостероїдами, емолентами, вітамінами А і D, саліциловою кислотою, дьогтем у складі.

Під час фототерапії застосовується ультрафіолетове випромінювання у незначних кількостях. Найчастіше для лікування псоріазу використовується ПУВА-терапія (PUVA). Це метод лікування, під час якого на шкіру впливають довгохвильовим ультрафіолетовим випромінюванням за допомогою фотоактивних речовин. Системна терапія застосовується у разі тяжких форма псоріазу. Пацієнтам призначаються цитостатичні або імуномодулвальні препарати, синтетичні ретиноїди.

Також у разі псоріазу рекомендується правильно харчуватися. З раціону необхідно виключити фастфуд, смажені, копчені, гострі, кислі страви, жирні молочні продукти, шоколад, цукерки, торти, тістечка, цитрусові, хлібобулочні вироби, газовані та алкогольні напої.

Дозволяється вживати свіжі овочі, фрукти, зелень, дієтичні види м'яса, сухофрукти. За наявності психічних розладів людині потрібна допомога як дерматолога, а й психоневролога.

Псоріаз — це серйозне шкірне захворювання, яке потребує негайного лікування. Тому з появою перших специфічних симптомів, я раджу звернутися за допомогою до фахівців. Не купуйте "диво-мазі", виробники яких обіцяють позбавити вас від псоріазу за лічені дні. І, будь ласка, не займайтеся самолікуванням.

Любіть себе та свою шкіру!

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