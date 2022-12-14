Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ольга Сумська замилувала сімейним знімком з Віталієм Борисюком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
171
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ольга Сумська замилувала сімейним знімком з Віталієм Борисюком

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка поділилася, як вони нині з чоловіком проводять час.

Українська акторка Ольга Сумська поділилася сімейним фото зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком.

У фотоблогу знаменитість опублікувала знімок, де вони позували перед камерою на засніжених вулицях Києва.

Як поділилася знаменитість, вони були на репетиції вистави "Повернення блудного батька".

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Після репетиції вистави "Повернення блудного батька" відчуваєш натхнення і радість у душі…", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторці вдалося замилувати прихильників сімейним фото. Шанувальники написали подружжю різноманітні компліменти: "які ви гарні, люблю вас", "маєте чудовий вигляд".

Нагадаємо, нещодавно донька зіркового подружжя – Анна – теж потішила прихильників новим фотосетом. Майбутня акторка захопила прихильників зухвалими знімками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
171
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація