Ольга Сумська замилувала сімейним знімком з Віталієм Борисюком

Акторка поділилася, як вони нині з чоловіком проводять час.

Українська акторка Ольга Сумська поділилася сімейним фото зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком.

У фотоблогу знаменитість опублікувала знімок, де вони позували перед камерою на засніжених вулицях Києва.

Як поділилася знаменитість, вони були на репетиції вистави "Повернення блудного батька".

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Після репетиції вистави "Повернення блудного батька" відчуваєш натхнення і радість у душі…", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторці вдалося замилувати прихильників сімейним фото. Шанувальники написали подружжю різноманітні компліменти: "які ви гарні, люблю вас", "маєте чудовий вигляд".

Нагадаємо, нещодавно донька зіркового подружжя – Анна – теж потішила прихильників новим фотосетом. Майбутня акторка захопила прихильників зухвалими знімками.

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