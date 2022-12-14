Ольга Сумська замилувала сімейним знімком з Віталієм Борисюком

Акторка поділилася, як вони нині з чоловіком проводять час.
Українська акторка Ольга Сумська поділилася сімейним фото зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком.
У фотоблогу знаменитість опублікувала знімок, де вони позували перед камерою на засніжених вулицях Києва.
Як поділилася знаменитість, вони були на репетиції вистави "Повернення блудного батька".
"Після репетиції вистави "Повернення блудного батька" відчуваєш натхнення і радість у душі…", - поділилася Сумська.
Акторці вдалося замилувати прихильників сімейним фото. Шанувальники написали подружжю різноманітні компліменти: "які ви гарні, люблю вас", "маєте чудовий вигляд".
Нагадаємо, нещодавно донька зіркового подружжя – Анна – теж потішила прихильників новим фотосетом. Майбутня акторка захопила прихильників зухвалими знімками.
Читайте також: