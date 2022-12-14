Росія атакувала інформпростір Польщі: підбурюють суспільство і брешуть про українців

У Варшаві попередили про небезпечні тези, які просуває Кремль серед поляків.

Російська пропаганда проводить черговий етап інформаційної атаки у Польщі, підбурюючи польське суспільство проти України й керівництва РП.

Про це заявив уповноважений представник уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін у Twitter.

Посадовець зазначив, що Кремль робить все, щоб стимулювати суспільну дискусію в Польщі.

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За його даними, російські пропагандистки поширюють різні повідомлення, стверджуючи, що начебто "допомога Україні впливає на життєву ситуацію поляків". Крім того, російська пропаганда переконує поляків в тому, що мовляв, подолати негативні тенденції у Польщі може "зміна політики уряду Польщі щодо РФ та допомоги України".

"Кремль стверджує, що ситуація в Польщі постійно погіршується, і в усьому винна політика уряду, який підтримує Україну. Кремль впливає на внутрішню ситуацію в Польщі, переконуючи поляків у поганій ситуації в країні та песимістичних перспективах на майбутнє. Інформаційна діяльність у цій галузі використовується для створення бунту проти допомоги Україні", - заявив Станіслав Жарін.

Жарін також повідомив, що російські ЗМІ поширюють фейки, що поляки буцімто все більше "розчаровуються та вимагають видворення українських біженців із країни", хоча насправді це не так.

"Економічні нитки останніми тижнями активно використовувалися Росією, яка використовує інформаційний та економічний тиск, щоб дестабілізувати співпрацю між Заходом та Україною та чинити тиск на Захід, щоб він припинив допомагати Україні", — сказав Жарін.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна фіксує збільшення кількості біженців, які прибувають з України. Польща готова приймати біженців і далі, але країна змушена просити фінансову допомогу Євросоюзу.

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