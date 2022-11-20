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Оля Полякова зібрала понад два мільйони гривень на протезування українських військових

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Оля Полякова зібрала понад два мільйони гривень на протезування українських військових

Оля Полякова та Михайло Діанов

Артистка перевищила вдвічі заплановану суму збору та розсекретила ім'я благодійника рекордного внеску.

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова на початку жовтня долучилася до команди благодійної платформи dobro.ua та Національного реабілітаційного центру Unbroken на базі Першого медоб‘єднання Львова, ставши амбасадоркою проєкту "Протези для Незламних".

 Тоді ж артистка ініціювала власний збір коштів на лікування, реабілітацію та протезування українських військових. У рамках цієї ініціативи співачка запустила свій онлайн-марафон "Разом нас мільйони" за участю зірок, метою якого стала сума збору одного мільйону гривень.

За три тижні Поляковій вдалося не лише зібрати необхідні кошти, а й збільшити вдвічі результат завдяки підтримці українського військового, морпіха та захисника "Азовсталі" Михайла Діанова, який перерахував суму в 1 мільйон 700 тис гривень, надісланих йому українцями на лікування.

Оля Полякова та Михайло Діанов / ©
Оля Полякова та Михайло Діанов

"Я дуже пишаюся кожним, хто долучився до благодійної ініціативи "Разом нас мільйони. Протезування для Незламних" і зробив свій внесок у лікування наших військових. За три тижні разом з благодійниками платформи dobro.ua ми зібрали понад два мільйони гривень - значну суму, яка пришвидшить протезування українських захисників, що втратили кінцівки під час виконання службового обов'язку. Я неймовірно вдячна Михайлу Діанову, легендарному оборонцю Маріуполя, за те, що він зробив і продовжує робити для України. Його сума пожертви склала рекордні 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це просто фантастично!" - прокоментувала Оля Полякова.

Оля Полякова та Михайло Діанов / ©
Оля Полякова та Михайло Діанов

"Понад 8 місяців як я живу, користуючись однією рукою. До багатьох обмежень я звик. Певний час я думав, що так вже буде завжди і ця думка дуже важка. Бо завжди так не має бути. Ані в мене, ані в інших хлопців, у яких ситуація ще тяжча. Я шукав варіанти, як переадресувати частину вашої допомоги саме тим, хто як і я потребує повернення можливості обіймати рідних обома руками, а також ходити, можливо й тримати зброю. Це дуже важливий для мене напрямок, і я знайшов тих, хто вже допоміг багатьом ветеранам. Дякую Олі за дуже своєчасну ініціативу і те, що саме завдяки їй я дізнався про проєкт. Один мільйон 700 тисяч гривень з ваших донатів передаю на "Протези для Незламних" Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ. Гроші підуть на закупку якісних біонічних протезів. Це все ваша допомога, за яку я вкотре кажу дякую", - своєю чергою зазначив Михайло Діанов.

Оля Полякова та Михайло Діанов / ©
Оля Полякова та Михайло Діанов

Нагадаємо, що благодійний онлайн-марафон "Разом нас мільйони" відбувся 3 листопада на сторінці Олі Полякової в Instagram. Три години поспіль співачка разом зі своїми зірковими колегами, військовими, спортсменами та журналістами спілкувалися в прямому ефірі, аби зібрати необхідну суму на закупівлю біонічних протезів для постраждалих  українців, яким надають допомогу в Національному реабілітаційному центрі "Незламні". До благодійної ініціативи долучилися: Маша Єфросиніна, Дмитро Гордон, Олеся Бацман, Юрій Горбунов, Анрі Джохадзе, Таня Пилипчук, Олексій Суханов, Даша Астаф‘єва, Жан Беленюк та Михайло Юрчук.

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Дата публікації
Перегляди
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