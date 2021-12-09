Осадча на укулеле та Горбунов на гітарі насмішили фанів сімейним дуетом

Осадча на укулеле та Горбунов на гітарі насмішили фанів сімейним дуетом

На відео батьків знімав 4-річний Іван.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов підняли настрій своїм прихильникам.

Так, на сторінці в Instagram Катерина поділилася з підписниками роликом, на якому разом з чоловіком об'єдналася у дует. Осадча грає на укулеле, а Горбунов – на гітарі.

При чому, ведуча "Світського життя" вбрана у гарний чорний костюм з білим акцентом на декольте та нафарбована, а Юрій був у домашньому – у шортах, футболці та у шкарпетках.

Цікаво, що режисером цього відео став 4-річний син подружжя Іван.

"Прийшла мама з роботи. На вокалі Юрій Горбунов, за камерою Горбунов Іван", - підписала відео Осадча.

Шанувальники, своєю чергою, подякували родині за те, що підняли їм настрій: "поставила на дзвінок собі", "заради цього варто жити! Коли на тебе чекають, люблять і коли твоя душа співає", "Ви круті! Підняли настрій!".

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