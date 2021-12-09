Осадчая на укулеле и Горбунов на гитаре насмешили фанатов семейным дуэтом

Осадчая на укулеле и Горбунов на гитаре насмешили фанатов семейным дуэтом

На видео родителей снимал 4-летний Иван.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов подняли настроение своим поклонникам.

Так, на странице в Instagram Екатерина поделилась с подписчиками роликом, на котором вместе с мужем объединилась в дуэт. Осадчая играет на укулеле, а Горбунов – на гитаре.

Причем ведущая "Светской жизни" одета в красивый черный костюм с белым акцентом на декольте и накрашена, а Юрий был в домашнем — в шортах, футболке и в носках.

Интересно, что режиссером этого видео стал 4-летний сын супругов Иван.

"Пришла мама с работы. На вокале Юрий Горбунов, за камерой Горбунов Иван", – подписала видео Осадчая.

Поклонники, в свою очередь, поблагодарили семью за то, что подняли им настроение: "поставила на звонок себе", "ради этого стоит жить! Когда тебя ждут, любят и когда твоя душа поет", "Вы крутые! Подняли настроение!".

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