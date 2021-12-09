Заманив дитину у безлюдне місце: в Одесі педофіл відсидить 5 років у тюрмі 

Суд визнав жителя Одеси винним у розбещенні дівчинки.
В Одесі чоловіка засуджено до 5 років в'язниці за розбещення 6-річної дівчинки. Свою провину він визнав.
Про це повідомили пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
"Прокурорами доведено, що 33-річний чоловік шляхом обману заманив дитину в безлюдне місце і вчинив щодо неї розпусні дії", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Суд визнав жителя Одеси винним у розбещенні дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України) і засудив до 5 років позбавлення волі. У суді обвинувачений визнав свою провину повністю.
Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Наразі в ньому містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти дітей.
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