В Україні синоптики попередили про сильний туман та ожеледь

Видимість становитиме 200—500 метрів.
В Україні до кінця доби 9 грудня, а також уранці 10 грудня очікується туман. Видимість на дорозі становитиме 200—500 метрів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, у більшості західних, північних та Вінницьких областях очікується ожеледиця. На дорогах теж буде ожеледиця. Рівень небезпеки — жовтий.
Окрім того, 9—10 грудня в Україні прогнозується сильний туман. Видимість становитиме 200—500 метрів.
Нагадаємо, що 9 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, через сильні снігопади та завірюхи можливі сходження снігових лавин.
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