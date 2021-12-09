В Украине синоптики предупредили о сильном тумане и гололеде

Видимость составит 200-500 метров.
В Украине до конца суток 9 декабря и утром 10 декабря ожидается туман. Видимость на дороге составит 200-500 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, в большинстве западных, северных и Винницких областях ожидается гололедица. На дорогах тоже будет гололед. Уровень опасности – желтый.
Кроме того, 9-10 декабря в Украине прогнозируется сильный туман. Видимость составит 200-500 метров.
Напомним, что 9 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей из-за сильных снегопадов и вьюги возможны сходы снежных лавин.
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