В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: когда и где ожидать снег

Из-за сильных снегопадов и вьюги возможны сходы снежных лавин.
В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Возможны сходы снежных лавин.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
9 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, из-за сильных снегопадов и вьюги, возможны сходы снежных лавин. Уровень опасности – третий.
Напомним, что в Киеве 9 декабря ожидается ледяной дождь и мокрый снег. Облачная погода будет держаться в столице весь день. Ожидается, что дождь прекратится к середине дня. В то же время видимость ухудшится до 500 метров.
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