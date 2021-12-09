В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: когда и где ожидать снег

В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: когда и где ожидать снег

Из-за сильных снегопадов и вьюги возможны сходы снежных лавин.

В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Возможны сходы снежных лавин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

9 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, из-за сильных снегопадов и вьюги, возможны сходы снежных лавин. Уровень опасности – третий.

Напомним, что в Киеве 9 декабря ожидается ледяной дождь и мокрый снег. Облачная погода будет держаться в столице весь день. Ожидается, что дождь прекратится к середине дня. В то же время видимость ухудшится до 500 метров.

Читайте также: