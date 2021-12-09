В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: коли та де чекати на сніг

В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: коли та де чекати на сніг

Через сильні снігопади та завірюхи можливі сходження снігових лавин.

В Україні синоптики попередили про погіршення кліматичних умов. Можливі сходження снігових лавин.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

9 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, через сильні снігопади та завірюхи можливі сходження снігових лавин. Рівень небезпеки – третій.

Нагадаємо, що у Києві 9 грудня очікується крижаний дощ та мокрий сніг. Хмарна погода буде триматися у столиці весь день. Очікується, що дощ припиниться до середини дня. Водночас видимість погіршиться до 500 метрів.

Читайте також: