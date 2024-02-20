Помер відомий український актор Віктор Раду

Артиста не стало у віці 67 років.

Пішов з життя відомий український актор Віктор Раду.

Про це повідомили на сторінці в Facebook Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші. Зазначається, що артист пішов з життя 14 лютого у віці 67 років. Причиною смерті Віктора Раду стала зупинка серця.

"Він завжди був ідеальним партнером на сцені, надійним робітником, справжнім чоловіком і дуже світлою людиною. Віктор Андрійович допомагав багатьом молодим акторам, передавав їм секрети акторської майстерності, не відмовлявся від нових ролей, з кожної ролі Віктор Андрійович робив акторський шедевр", - йдеться в повідомленні театру.

Віктор Раду помер / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, Віктор Раду – український актор. Від 1987 року він працював в Одеському театрі юного глядача ім. Юрія Олеші. Артист грав у таких виставах, як "Ромео і Джульєтта", "Лісова пісня", "Кайдашева сім'я", "Смак сонця" та багатьох інших.

Віктор Раду / Фото: kino-teatr.ru

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український актор і драматург Євген Хаїт. Серце артиста зупинилося 21 січня.

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