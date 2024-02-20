Умер известный украинский актер Виктор Раду

Артиста не стало в возрасте 67 лет.

Ушел из жизни известный украинский актер Виктор Раду.

Об этом сообщили на странице Facebook Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши. Отмечается, что артист ушел из жизни 14 февраля в возрасте 67 лет. Причиной смерти Виктора Рады стала остановка сердца.

"Он всегда был идеальным партнером на сцене, надежным рабочим, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помогал многим молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался от новых ролей, из каждой роли Виктор Андреевич делал актерский шедевр", — говорится в сообщении театра.

Виктор Раду умер / Фото: kino-teatr.ru

Отметим, Виктор Раду – украинский актер. С 1987 г. он работал в Одесском театре юного зрителя им. Юрия Олеши. Артист играл в таких спектаклях, как "Ромео и Джульетта", "Лісова пісня", "Кайдашева сім'я", "Вкус солнца" и многих других.

Виктор Раду / Фото: kino-teatr.ru

Напомним, недавно стало известно, что умер украинский актер и драматург Евгений Хаит. Сердце артиста остановилось 21 января.

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