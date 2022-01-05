Позитив розчулив фанів кумедним танцем з бабусею та дідусем під хіт MOZGI

Музикант станцював з родичами під ZAVTRA.

Український музикант, учасник гурту MOZGI Олексій Завгородній, він же Позитив, потішив прихильників дуже зворушливим відео.

На сторінці в Instagram артист поділився роликом, на якому постає зі своїми бабусею та дідусем, до яких приїхав у гості на новорічні свята. Разом з родичами Позитив відтворив вірусний танець під хіт ZAVTRA гурту MOZGI.

"Зателефонуй стареньким, поговори та поділись переживаннями! А краще приїдь у гості, бо вони кращі за будь-якого психотерапевта!" – підписав миле відео Позитив.

Своєю чергою шанувальники не залишили пост свого кумира без уваги та написали багато теплих слів: "стан по життю - дідусь", "так мило", "Які милі! Передай їм, що вони супер і в трендах! Нехай такими будуть завжди", "дідусь у кінці відео - вогонь", "як їм пощастило з тобою".

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