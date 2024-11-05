Позитив вперше стане батьком і показав вагітну дружину

Український виконавець Позитив, він же Олексій Завгородній, вперше стане батьком.

Так, дружина артиста, танцівниця Юлія Сахневич, вагітна первістком. Радісною новиною подружжя поділилося 5 листопада у спільному дописі в Instagram. Зокрема, закохані опублікували кадри з фотосету. На чорно-білих знімках Позитив та Сахневич позували одне біля одного. На кадрах щаслива Юлія демонструвала вже свій помітно округлий животик. Тим часом виконавець ніжно обіймав дружину та обережно тримався руками за її стан.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Прихильники пари були просто приголомшені, побачивши цю радісну новину. Однак зіркові підписники Юлії та Олексія теж були здивовані. Вони одразу почали вітати подружжя з майбутнім поповненням та адресувати теплі слова. Зокрема, пару привітали співачка Надя Дорофєєва, модель Даша Астаф'єва, акторка Вікторія Булітко та багато інших.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Зазначимо, Позитив та Юлія Сахневич вже тривалий час перебувають у шлюбі. Щоправда, закохані приховували це від публіки і лише нещодавно поділилися радісною новиною. Пара одружилася понад рік тому та відсвяткувала цей день в колі рідних та близьких. Наразі ж Юлія чекає на народження первістка. До слова, і для Сахневич, і для Позитива ця дитина стане першою.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Нагадаємо, нещодавно грузинський бізнесмен Іркалі Макацарія оголосив, що вдруге стане батьком. Нещодавно знаменитість розсекретив стать майбутньої дитини.

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