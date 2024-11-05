Швеція передала Україні два пакети допомоги: що до них увійшло

Швеція передала МВС України два пакети допомоги на загальну суму майже 9 мільйонів євро.

Про це повідомив Укрінформ.

"Мені дуже приємно оголосити про надання двох пакетів цивільної допомоги. Наразі ми говоримо про передачу допомоги на суму приблизно 9 мільйонів євро. Перший пакет — Шведська берегова охорона передасть два судна разом із різним устаткуванням для посилення морської безпеки", — сказав міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Болін повідомив, що другий пакет допомоги міститиме близько 40 тисяч захисних масок-респіраторів. Він зазначив, що ці маски стануть у пригоді представникам центральних органів виконавчої влади в їхній боротьбі з різними загрозами.

Він також зазначив, що візит шведської делегації до Києва підтверджує готовність Швеції підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Міністр підкреслив, що Швеція надає допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії і запевнив, що це триватиме стільки, скільки буде необхідно.

Нагадаємо, раніше уряд Швеції виділив близько 40 мільйонів шведських крон (3,7 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу Україні через продовольчу програму ООН.

Читайте також: