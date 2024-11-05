Швеция передала Украине два пакета помощи: что в них вошло

Швеция передала МВД Украины два пакета помощи на общую сумму почти 9 миллионов евро.

Об этом сообщил Укринформ.

"Мне очень приятно объявить о предоставлении двух пакетов гражданской помощи. Сейчас мы говорим о передаче помощи на сумму около 9 миллионов евро. Первый пакет — Шведская береговая охрана передаст два судна вместе с различным оборудованием для усиления морской безопасности", — сказал министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Болин сообщил, что второй пакет помощи будет содержать около 40 тысяч защитных масок-респираторов. Он отметил, что эти маски пригодятся представителям центральных органов исполнительной власти в их борьбе с различными угрозами.

Он также отметил, что визит шведской делегации в Киев подтверждает готовность Швеции поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Министр подчеркнул, что Швеция оказывает помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России и заверил, что это будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Напомним, ранее правительство Швеции выделило около 40 миллионов шведских крон (3,7 миллиона долларов) на гуманитарную помощь Украине через продовольственную программу ООН.

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