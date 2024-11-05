Позитив впервые станет отцом и показал беременную жену

Украинский исполнитель Позитив, он же Алексей Завгородний, впервые станет отцом.

Жена артиста, танцовщица Юлия Сахневич, беременна первенцем. Радостной новостью супруги поделились 5 ноября в совместном посте в Instagram. В частности, влюбленные опубликовали кадры из фотосета. На черно-белых снимках Позитив и Сахневич позировали друг возле друга. На кадрах счастливая Юлия демонстрировала уже свой заметно округлый животик. Тем временем исполнитель нежно обнимал жену и осторожно держался руками за ее состояние.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Поклонники пары были просто ошеломлены, увидев эту радостную новость. Однако звездные подписчики Юлии и Алексея тоже были удивлены. Они сразу насали поздравлять супругов с будущим пополнением и адресовать теплые слова. В частности, пару поздравили певица Надя Дорофеева, модель Даша Астафьева, актриса Виктория Булитко и многие другие.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Отметим, Позитив и Юлия Сахневич уже длительное время состоят в браке. Правда, влюбленные скрывали это от публики и лишь недавно поделились радостной новостью. Пара поженилась более года назад и отпраздновала этот день в кругу родных и близких. Сейчас Юлия ждет рождения первенца. К слову, и для Сахневич, и для Позитива этот ребенок станет первым.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Напомним, недавно грузинский бизнесмен Иркали Макацария объявил, что во второй раз станет отцом. Недавно знаменитость рассекретила пол будущего ребенка.

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