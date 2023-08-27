Путіністці Анні Нетребко слідом за Прагою скасували концерт в Естонії

Артистці та її чоловікові відмовили у виступі.

Російська оперна співачка-путіністка Анна Нетребко не зможе виступи в Таллінні, Естонія, адже її концерт скасували.

Зокрема, шоу виконавиці було заплановане на 14 листопада. Однак як і на офіційному сайті артистки-путіністки, так і на естонській платформі з продажу квитків, зазначається, що подія скасована. Не лише Анна Нетребко не виступить в Естонії, а й її чоловік також.

"Концерт Анни Нетребко та Юсіфа Ейвазова, запланований на 14 листопада 2023 року (перенесення з 16.04.2021, потім 05.04.2023) у Таллінні, скасовується", - повідомляється на сайті з продажу квитків.

Концерт Анни Нетребко в Естонії не відбудеться

Концерти співачки-путіністки не вперше скасовують. Зокрема, 17 серпня стало відомо, що Нетребко не виступить у Празі. Подія мала б відбутися 16 жовтня, але її скасували.

Зазначимо, Анна Нетребко від перших днів повномасштабної війни підтримує загарбницьку політику країни-агресорки росії. Через таку позицію Україна запровадила санкції проти виконавиці.

Нагадаємо, у країнах поширена практика, коли артистам-путіністам, які підтримують війну в Україні, скасовують концерти. Нещодавно сербському співаку Горану Бреґовичу через проросійські погляди відмовили у в'їзді до Молдови, хоча у нього там був запланований виступ.

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