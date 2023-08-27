Путинистке Анне Нетребко вслед за Прагой отменили концерт в Эстонии

Артистке и его мужу отказали в выступлении.

Российская оперная певица-путинистка Анна Нетребко не сможет выступить в Таллинне, Эстония, ведь ее концерт отменили.

В частности, шоу исполнительницы было запланировано на 14 ноября. Однако, как и на официальном сайте артистки-путинистки, так и на эстонской платформе с продажи билетов, отмечается, что событие отменено. Не только Анна Нетребко не выступит в Эстонии, но и ее муж тоже.

"Концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, запланированный на 14 ноября 2023 года (перенос с 16.04.2021, затем 05.04.2023) в Таллинне, отменяется", — сообщается на сайте с продажи билетов.

Концерт Анны Нетребко в Эстонии не состоится

Концерты певицы-путинистки не в первый раз отменяют. В частности, 17 августа стало известно, что Нетребко не выступит в Праге. Событие должно было состояться 16 октября, но его отменили.

Отметим, Анна Нетребко с первых дней полномасштабной войны поддерживает захватническую политику страны-агрессора России. Из-за такой позиции Украина ввела санкции против исполнительницы.

Напомним, в странах распространена практика, когда артистам-путинистам, поддерживающим войну в Украине, отменяют концерты. Недавно сербскому певцу Горану Бреговичу из-за пророссийских взглядов отказали во въезде в Молдову, хотя у него там было запланировано выступление.

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