Роббі Вільямс планує виступити в Україні на "Євробаченні-2023"

Популярний британський співак Роббі Вільямс мріє виступити на "Євробаченні-2023", яке відбудеться в Україні після перемоги гурту Kalush Orchestra.

Зірка зізнався, що обожнює пісенний конкурс та вже подав відповідну заявку.

Втім, 48-річний артист зазначив, що планує заспівати у перерві між номерами конкурсантів, а не представляти Велику Британію.

Про це пише The Mirror,

"Ніхто з зірок не робив цього, поки першими не виступили Джастін Тімберлейк та Мадонна. Я подумав, що також хочу. Тож я написав своє ім'я. Я чув, що це може бути в Україні, але все одно поїду! Я справді люблю "Євробачення", – зізнався він.

Нагадаємо, Kalush Orchestra показав, хто придбав кубок "Євробачення" за 900 тисяч доларів. Музиканти зазначили, що країна повинна знати героя в обличчя.

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