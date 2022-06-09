У Кривому Розі жінка виправдовувала агресію Росії та мородерства окупантів в Бучі та Ірпені

У Кривому Розі жінка виправдовувала агресію Росії та мородерства окупантів в Бучі та Ірпені

В Дніпропетровській області під суд відправили мешканку Кривого Рогу, яка підтримувала агресію РФ та розповсюджувала пропаганду країни-агресора.

Мешканка Кривого Рогу виправдовувала мародерства і знищення житлових будинків в Бучі та Ірпені.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

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Як стало відомо, громадянка у месенджерах розповсюджувала російський наратив: зокрема вона публікувала матеріали, які виправдовували військову агресії РФ та пропагували дії Росії в Україні.

Крім того, вона виправдовувала мародерства, знищення житлових будинків, вчинені російською армією на території Бучі та Ірпені.

“У ході санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисниці, вилучено спеціально виділений для адміністрування мобільний термінал, який використовувався у протиправній діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області”, - розповіли у прокуратурі області.

Нагадаємо, що у Міноборони повідомили, скільки бійців щодня втрачає Україна.

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