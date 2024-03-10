Щаслива Анна Кошмал повідомила про поповнення в родині

Українська акторка Анна Кошмал повідомила про поповнення в її родині.

Радісною новиною артистка поділилася в Instagram-stories. Щаслива акторка повідомила, що її рідний брат Сергій 9 березня став батьком. Знаменитість зазначила, що вона тепер офіційно тітка, а їхня сім'я на одного Кошмала стала більшою.

"Вчора (9 березня – прим. ред.) я стала тітонькою. У мене народився племінник. Мій брат став татом, а я щаслива! Плюс ще один Кошмал! Тож, приймаю вітання", - поділилася з прихильниками виконавиця.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Більше подробиць зірка не стала розкривати, тож невідомо, хто народився у брата – хлопчик чи дівчинка. Утім, Анна зазначила, що в їхній родині з'явився ще один Кошмал, тож цілком можливо, що Сергій став батьком сина.

Зазначимо, Анна Кошмал має рідного брата Сергія, який не є публічним. Про рідну людину знаменитості мало що відомо. Щоправда, раніше актора ділилася, що Сергій старший за неї та працює програмістом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що актор-військовий Гарік Бірча вперше став батьком. Окрім того, артист розпрощався зі статусом холостяка та одружився.

Читайте також: