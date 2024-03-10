Счастливая Анна Кошмал сообщила о пополнении в семье

Украинская актриса Анна Кошмал сообщила о пополнении ее семьи.

Радостной новостью артистка поделилась в Instagram-stories. Счастливая актриса сообщила, что ее родной брат Сергей 9 марта стал отцом. Знаменитость отметила, что она теперь официально тетя, а их семья на одного Кошмала стала больше.

"Вчера (9 марта – прим. ред.) я стала тетушкой. У меня родился племянник. Мой брат стал папой, а я счастлива! Плюс еще один Кошмал! Итак, принимаю поздравления", — поделилась с поклонниками исполнительница.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Больше подробностей звезда не стала раскрывать, поэтому неизвестно, кто родился у брата – мальчик или девочка. Впрочем, Анна отметила, что в их семье появился еще один Кошмал, так что вполне возможно, что Сергей стал отцом сына.

Отметим, у Анны Кошмал есть родной брат Сергей, который не является публичным. О родном человеке знаменитости мало что известно. Правда, раньше актера делилась, что Сергей старше нее и работает программистом.

Напомним, недавно стало известно, что актер-военный Гарик Бирча впервые стал отцом. Кроме того, артист распрощался со статусом холостяка и женился.

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