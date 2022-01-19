Сексапільна Дорофєєва у бікіні похизувалася пласким животиком

Артистка поділилася атмосферним фото з відпустки.

Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом повернулися з відпустки у сонячній Мексиці.

Втім, виконавиця все ще має декілька яскравих кадрів з відпочинку, якими продовжує ділитися в Instagram. Цього разу власниця стрункої фігури похизувалася формами у зелено-синьому бікіні.

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва похизувалася прокачаним пласким животиком на тлі пальм та моря. Також зірка розповіла про свої нові правила під час відпочинку:

"Мої нові правила відпустки: не ставити будильник, спорт хоча б 2 рази, їсти місцеву їжу, пити, знайомитися з новими людьми, читати, захищати шкіру, слухати нову музику, залипати в тік-ток, зробити гарні фотографії, медитувати, намагатися не працювати. Ну хоча б намагатися", - написала Надя.

Шанувальники ж не змогли залишити свою кумирку без компліментів: "твоя фігура вогонь. Всім би такі правила у відпустці", "яка ж ти гарна", "чудова жіночна фігура".

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