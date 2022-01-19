Сексапильная Дорофеева в бикини похвасталась плоским животиком

Артистка поделилась атмосферным фото из отпуска.

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом вернулись из отпуска в солнечной Мексике.

Впрочем, у исполнительницы все еще есть несколько ярких кадров с отдыха, которыми они продолжает делиться в Instagram. На этот раз обладательница стройной фигуры похвасталась формами в зелено-синем бикини.

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева похвасталась прокачанным плоским животом на фоне пальм и моря. Также звезда рассказала о своих новых правилах во время отдыха:

"Мои новые правила отпуска: не ставить будильник, спорт хотя бы 2 раза, есть местную еду, пить, знакомиться с новыми людьми, читать, защищать кожу, слушать новую музыку, залипать в тик-ток, делать красивые фотографии, медитировать, стараться не работать. Ну хотя бы стараться", — написала Надя.

Поклонники же не смогли оставить своего кумира без комплиментов: "твоя фигура огонь. Всем бы такие правила в отпуске", "какая ты красивая", "прекрасная женственная фигура".

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