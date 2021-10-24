Схудла Анфіса Чехова у "хижому" бікіні приголомшила фігурою

Ведуча показала фото з відпочинку в Мексиці.
Російська ведуча Анфіса Чехова днями прилетіла з розкішного відпочинку у Мексиці.
У галереї смартфону знаменитості залишилася купа гарячих пляжних кадрів. Деякими з них 43-річна зірка поділилася на сторінці в Instagram. На знімках Чехова позувала на тлі Карибського моря у "хижому" купальнику з коктейлем у руках.
Телеведуча ще більше схудла та похвалилася фігурою.
Попри схуднення, що добре помітно по талії Чехової, вона має пишний бюст та апетитні стегна.
"Настрій лежати на мексиканському пляжі і пити коктейлі. Але я їду починати нову главу моєму житті!" – написала Анфіса.
Прихильники оцінили фігуру ведучої після схуднення.
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