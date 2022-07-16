Співачка Камалія стала жертвою шахраїв

Українська співачка Камалія повідомила, що від її імені діють шахраї і повідомила українців про небезепеку.

Так, українська співачка Камалія попала під приціл шахраїв. Невідомі розповсюдили інформацію стосовно грошової допомоги, яку нібито співачка пообіцяла надати всім охочим.

"Хочу звернутися до всіх і попередити, що зараз дуже багато шахраїв! Лише на моїх офіційних сторінках в Іnstagram та Facebook ви можете бачити інформацію, яка відповідає дійсності. У тому числі ту, яка направлена на сімей, які постраждали від війни в Україні. Впевнена, що зловмисники будуть знайдені, покарані та заблоковані назавжди", - прокоментувала Камалія.

Нагадаємо, що Камалія разом з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром виділила понад мільйон євро на будівництво житла для біженців у Німеччині. Також артистка підтримує Україну на благодійних концертах, з якими їздить Європою.

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