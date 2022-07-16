Росіяни вдарили по Одесі: Труханов показав наслідки (відео)

Російські окупанти знову завдали удару по Одесі.
Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, у склад виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 кв. метрів.
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що даних про жертв і постраждалих немає.
"Суботній ранок в Одесі. Варвари завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. З першої хвилини підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба спільно з підрозділом ДСНС у тісному зв'язку розпочали гасіння пожежі, дим від якої видно далеко за межами Одеси", - сказав Труханов.
Охоронці складу, куди влучила ракета, не поранені, бо під час повітряної тривоги вчасно перейшли до укриття, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.