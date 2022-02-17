Стали відомі імена перших учасників "Ліпсінк батлу" на телеканалі 1+1

На сцену шоу вийде Юрій Ткач зі своєю донькою.

Вже цієї весни на телеканалі 1+1 вийде другий сезон шоу зіркових пародій "Ліпсінк батл", у якому відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоубізнесу під хіти, які знають і люблять всі.

Сьогодні на телеканалі 1+1 вийшов довгоочікуваний проморолик, у якому з'явились перші учасники шоу. Так, на головну сцену зіркових пародій вийде Юрій Ткач, але не сам, а разом із донькою Лізою. Тато із донькою зійдуться у батлі разом із ще однією зірковою родиною, але хто це буде – стане відомо незабаром.

У яскравому промо-ролику Юрій Ткач перевтілився у ведучого шоу Потапа, а маленька Ліза приміряла образ Насті Каменських.

"Мені дуже подобається працювати разом із татом, адже це завжди весело. Дома ми часто разом когось пародіюємо, я уявляю, що відома співачка. Минулого року я за лаштунками допомагала татові перевтілюватися у PSY, а скоро ми вийдемо разом на сцену", - розповіла за лаштунками Ліза.

Юрій Ткач з донькою

А Юрій Ткач розпочав традиційний #lipsyncbattle_challenge в соцмережах, в якому зірки, і підписники "ліпсять" своїх улюблених виконавців. Актор записав відео під запальний трек Macarena і передав естафету актору та режисеру Руслану Ханумаку та Володимиру Дантесу, який переміг у шоу минулого року. Приєднатися до відомих артистів і взяти участь в #lipsyncbattle_challenge може кожен, опублікувавши свою пародію на улюблену зірку в соціальних мережах з хештегом #lipsyncbattle_challenge і #ліпсінкбатл_челендж.

Донька Юрія Ткача

"Я дуже схвильований знову вийти на сцену "Ліпсінк батлу", адже буду вже не сам змагатися за золотий пояс, а разом із Лізою. З нею на зніманнях промо було дуже цікаво працювати, адже вона мене розуміє з напівслова, ми фактично з нею, як одне ціле. Ліза дуже весела дитина, сприймає знімання, як гру. До того ж, їй дуже подобається Настя Каменських і вона весь час кайфувала від образу, кучерів. Дома донька часто пародіює всіх підряд: просто вмикає телевізор і починає гоцати на дивані. Коли я минулого року пародіював PSY та Біллі Айліш, то вона постійно копіювала їх разом зі мною, не виходила з образів навіть тоді, коли шоу закінчилося. Весела дитина у веселого батька, так, що все повинно бути точно не сумно", - поділився Юрій Ткач.

Юрій Ткач з донькою

Нагадаємо, ведучими шоу стали Потап та Леся Нікітюк, яка минулого року брала участь у шоу, пародіювавши Адель, Раїсу Кириченко та Фредді Мерк'юрі.

У шоу "Ліпсінк батл" відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі. Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб’ються на пари та влаштують між собою запеклий батл за звання кращого пародиста. Також на глядачів очікують сюрпризи та нововведення. Так, дехто з зірок вийде на сцену головного шоу пародій не сам, а у парі зі своєю дитиною. Маленький помічник і сам перевтілиться у яскраву особистість.

Так, вперше на шоу "Ліпсінк батл" завітають запрошені суперзірки, які заспівають улюблені хіти українців, а також презентують нові треки.

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