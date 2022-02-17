Російська відповідь США щодо “гарантій безпеки”: головні тези

У Кремлі констатували , що “американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи” проєкту договору.

У четвер, 17 лютого, Росія передала свою письмову реакцію на відповідь США щодо так званих “гарантій безпеки”, яких РФ вимагає від грудня 2021 року. Головною умовою російського ультиматуму була вимога відмовитися від розширення НАТО на Схід та виключити можливість вступу до Альянсу України та Грузії.

Як пообіцяв раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров, відповідь Кремля було оприлюднено російськими пропагандистськими інформагентствами невдовзі після того, як її відправили до Вашингтона.

ТСН.ua зібрав головні тези цього документа, яка має обсяг 11 сторінок.

У своїй відповіді російська сторона висловила незадоволення тим, що Білий дім не надав “конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого російською стороною проєкту договору зі США щодо гарантій безпеки”.

“Йдеться про відмову від подальшого розширення НАТО, про відкликання “бухарестської формули” про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", і про відмову від створення військових баз на території держав, які раніше входили до СРСР і не є членами Альянсу, включаючи використання їх інфраструктури для ведення будь-якої військової діяльності, а також про повернення військових потенціалів, у тому кількості ударних та інфраструктури НАТО до стану на 1997 р., коли було підписано Основоположний акт Росія-НАТО”, - перерахували проігноровані американською стороною питання у Кремлі, назвавши ці положення важливими для Російської Федерації.

Москва також вважає, що США навмисно вибрали “зручні” теми з переліку російських пропозицій, проігнорувавши їх “пакетний характер”.

Росія висловила стурбованість “військовою активністю” США і НАТО “безпосередньо біля російських рубежів” та обурилися вимогам “вивести війська з певних районів на російській території”.

“За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов’язуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їх союзників, Росія буде змушена реагувати, зокрема шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру”, - йдеться в документі.

У Кремлі запевнили, що не планують вторгнення в Україну та заперечили звинувачення в ескалації. У ситуації з порушенням територіальної цілісності України у 2014 році всупереч російським зобов’язанням Будапештського меморандуму Москва не бачить своєї відповідальності, називаючи збройний конфлікт на Донбасі “внутрішньоукраїнським”, а окупацію Криму - “возз’єднанням з Росією”.

“Питання щодо належності Криму закрите”, - категорично стверджує Кремль.

Москва ще раз пригрозила “прямим збройним конфліктом із Росією з усіма наслідками” у разі прийняття України до НАТО і спробою силою повернути окупований півострів.

У Кремлі також назвали кроки, які необхідні, на думку російської сторони, для деескалації ситуації навколо України.

“Це – примус Києва до виконання “Комплексу заходів”, припинення поставок Україні зброї, відкликання звідти всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ та виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території”, - заявили у Москві.

Коментуючи пропозиції США щодо контролю за озброєннями та військовими навчаннями, у Кремлі підтвердили свою готовність до переговорів із деякими зауваженнями, які стосуються, зокрема, ядерної зброї.

“Хотіли б пояснити, що в наших пропозиціях йдеться про вирішення проблеми наявності на території деяких неядерних держав НАТО – порушуючи ДНЯЗ – ядерну зброю США, яка здатна вражати цілі на території Росії. Це включало б і ліквідацію інфраструктури для швидкого розгортання таких озброєнь у Європі, а також припинення натовської практики тренувань та навчань щодо поводження з цією зброєю, до яких залучаються неядерні держави-члени НАТО. Без усунення цього подразника обговорення тематики нестратегічної ядерної зброї неможливе”, - йдеться в документі.

Водночас Москва наголошує, що розглядати ці питання можна тільки “пакетно” — разом із головними вимогами, серед яких заборона розширення НАТО на Схід.

"У зв'язку з цим хотіли б акцентувати увагу на відсутності конструктивної реакції Вашингтона та Брюсселя на чітко окреслені нами найважливіші елементи російської ініціативи. Щодо питань контролю над озброєннями, то розглядаємо їх виключно у загальному контексті комплексного, пакетного підходу до врегулювання проблеми гарантій безпеки", - заявили в Кремлі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 грудня 2021 року заявив, що вимоги Москви до США і НАТО не є ультиматумом.

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