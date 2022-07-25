Стало відомо ім'я нового ведучого програми ЖВЛ

8 серпня о 10:00 на ТЕТ відбудеться прем'єра інфотейнмент шоу про життя відомих особистостей "Життя відомих людей".

Цікаво, що проєкт зазнав змін. Зокрема, у ЖВЛ познайомлять ближче з новими героями України і розкажуть про їхні подвиги.

Також шоу вестиме новий ведучий – Нікіта Добринін. Він замінив Богдана Юсипчука.

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Про це йдеться у "Сніданку з 1+1". У студії Добринін пригадав, як у перших сезонах шоу "Голос країни" був ведучим бекстейджа.

"Я зрозумів, що ми на "Голосі" займалися тим, чим зараз займатимемося в ЖВЛ - це нове життя відомих людей. Ми тоді із талановитих людей робили відомих людей. Тоді ж ще ніхто не знав про Марію Яремчук, Арсена Мірзояна, Тоню Матвієнко, які ще не були разом. Хочемо це продовжувати робити в новому ЖВЛ. Як на мене, сьогодні вже немає поняття "зірок", "селебріті". Зараз зірками стають звичайні люди, які вміють і хочуть щось робити для перемоги, для країни, надихати своєю творчістю. І мені хочеться розповідати саме про таких людей", – поділився Добринін.

Нікіта Добринін став новим ведучим оновленого ЖВЛ

"Життя відомих людей" – це історії, які навряд залишать когось байдужим: про життя відомих особистостей, зміни в особистому та одкровення війни. Герої програм розкажуть, що їм допомагало триматися, не падати духом, та знаходити позитив для натхнення.

Глядачі познайомляться з народними героями, дізнаються їхні подвиги. Шоу – про справжнє, про реальність, про "нове" життя кожного з нас.

Дізнавайтеся найпотаємніше в житті відомих людей з інфотейнмент шоу "Життя відомих людей" – від 8 серпня у будні о 10:00 на телеканалі ТЕТ.

Життя відомих людей

Нагадаємо, конкурс пісні "Євробачення-2023" офіційно відбудеться у Великій Британії. Україна, як країна-переможниця, автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

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